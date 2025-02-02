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Экс-госинспектор обратилась к властям: Если вы не боитесь, успокойтесь и позвольте этим «немногим людям» собраться
02.02.2025 17:11
Бывшая глава Департамента по правам человека МВД Грузии, экс-госинспектор и в настоящее время глава организации «Центра верховенства закона» Лонда Толорая комментирует происходящее:
"Если слушать «Грузинскую мечту», то на протестных акциях совсем мало людей.
Из-за этого «малого количества людей» они занимаются истеричной и неописуемой «законотворческой» деятельностью. В стране шаг за шагом запрещают всё, что даёт гражданам возможность протестовать и выражать своё мнение.
Ранее внесённые законодательные изменения не сработали, и теперь они добрались до самого жёсткого инструмента – уголовного права.
- Не сработали увольнения инакомыслящих чиновников;
- Не сработало введение запретов для участников протестов (запрет на использование масок, лазеров и пиротехники);
- Не сработало увеличение административных штрафов;
- Не сработало введение административной ответственности для родителей несовершеннолетних;
- Не сработало массовое применение административного ареста.
Теперь запретили перекрытие дорог и уже два дня в истерике предупреждают нас, что всех арестуют.
Если вы не боитесь, если нас так мало, если мы такие незначительные – успокойтесь и позвольте этим «немногим людям» собраться.
Из какой европейской страны вы переняли эти российские законы? Может, расскажете нам, уважаемая «власть», ведущая нас в Европу с достоинством?".
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