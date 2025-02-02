

Transparency International: Иванишвили незаконно преследуют членов группы Daitove

02.02.2025 18:40





Террором гражданского общества называют в Transparency International Georgia обыски в домах гражданских активистов. Организация осудила насилие в отношении мирных гражданских активистов, которая «не сулит стране ничего, кроме вхождения в еще более глубокий политический кризис».



«Обыски прошли в домах двух лидеров группы Daitove – Илии Глонти и Нэнси Воланд. Спустя некоторое время распространилась информация, что Илия Глонти задержан и доставлен в отделение полиции. Также был задержан гражданский активист Исако Девидзе. Похоже, режим вступает в новую фазу репрессий.



Как сообщается в заявлении МВД, в рамках расследования, возбужденного дело по статьям 225 и 226 УК Грузии по факту организации группового насилия и организации групповых действий, сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия…



Это не первый случай, когда правоохранительные органы Иванишвили незаконно преследуют членов группы Daitove и других активистских групп. В начале 2025 года Transparency International Georgia опубликовала аналитическую статью о незаконности обысков, проведенных в домах лидеров группы Daitove в начале декабря 2024 года. В то время фактическое правительство не осмелилось задержать лидеров группировки и выдвинуть против них обвинения.



Очевидно, что митинги, запланированные активистскими группами, вызывают особый дискомфорт у правительства Иванишвили. Ярким примером этого является быстрое изменение решения правительства относительно стратегических объектов, которое было принято после того, как режиму стало известно, что группы активистов объявили о проведении демонстрации с целью перекрыть одну из важных дорог.



Transparency International Georgia осуждает насильственную политику, проводимую незаконным режимом в отношении мирных гражданских активистов, которая не сулит стране ничего, кроме еще более глубокого политического кризиса. Мы призываем Иванишвили и других лидеров режима прекратить репрессии против собственного населения, освободить заложников режима и объявить новые выборы.



Источник: SOVA

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