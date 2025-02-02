

Папуашвили обвинил издание Publika в «рекламе преступления», журналисты расценили это как угрозу

02.02.2025 19:17





Председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили опубликовал пост в Facebook, в котором не стесняясь атаковал онлайн-издание Publika.



Папуашвили распространил публикацию издания о запланированной 2 февраля акции протеста у торгового центра Tbilisi Mall, заявив, что распространение подобной информации является преступлением.



Он представил анонс акции как пропаганду преступления и намекнул на возможность ответственности за подобные действия.



Редакция Publika расценила пост спикера парламента как угрозу и опубликовала экстренное заявление:



«Publika в рамках своей журналистской деятельности освещает события в стране, в том числе анонсирует протестные акции и сообщает о них общественности.

Сегодня мы также опубликовали информацию о новом правительственном постановлении, согласно которому международные трассы были включены в список стратегических объектов, а их блокировка признана уголовным преступлением.



Кроме того, мы осветили превентивное заявление МВД о завтрашней акции. Шалва Папуашвили оказывает давление на нашу редакционную независимость, поощряет ненависть и насилие в наш адрес, что подтверждается комментариями под его постом. Мы, сотрудники Publika, воспринимаем это заявление как угрозу», — говорится в официальном заявлении редакции.



Этот случай стал очередным эпизодом давления на СМИ в Грузии. Ранее репрессиям подверглись независимые издания Batumelebi и Netgazeti, а их соосновательница и директор Мзия Амаглобели была арестована и с 11 января держит голодовку в знак протеста.





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