|
|
|
Папуашвили обвинил издание Publika в «рекламе преступления», журналисты расценили это как угрозу
02.02.2025 19:17
Председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили опубликовал пост в Facebook, в котором не стесняясь атаковал онлайн-издание Publika.
Папуашвили распространил публикацию издания о запланированной 2 февраля акции протеста у торгового центра Tbilisi Mall, заявив, что распространение подобной информации является преступлением.
Он представил анонс акции как пропаганду преступления и намекнул на возможность ответственности за подобные действия.
Редакция Publika расценила пост спикера парламента как угрозу и опубликовала экстренное заявление:
«Publika в рамках своей журналистской деятельности освещает события в стране, в том числе анонсирует протестные акции и сообщает о них общественности.
Сегодня мы также опубликовали информацию о новом правительственном постановлении, согласно которому международные трассы были включены в список стратегических объектов, а их блокировка признана уголовным преступлением.
Кроме того, мы осветили превентивное заявление МВД о завтрашней акции. Шалва Папуашвили оказывает давление на нашу редакционную независимость, поощряет ненависть и насилие в наш адрес, что подтверждается комментариями под его постом. Мы, сотрудники Publika, воспринимаем это заявление как угрозу», — говорится в официальном заявлении редакции.
Этот случай стал очередным эпизодом давления на СМИ в Грузии. Ранее репрессиям подверглись независимые издания Batumelebi и Netgazeti, а их соосновательница и директор Мзия Амаглобели была арестована и с 11 января держит голодовку в знак протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна