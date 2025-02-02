

Вашадзе: В «Мечте» думают, что, нейтрализовав политиков, они нейтрализуют народ

02.02.2025 21:19





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе прокомментировал задержания демонстрантов на акции протеста у торгового центра Tbilisi Mall. Силовики задержали несколько участников акции, среди них оппозиционеры Ника Мелия и Гиги Угулава, а также активист Дмитрий Бидзинашвили. Вашадзе считает, что задержания оппонентов властей «Грузинская мечте», пытается «нейтрализовать народ».



«Пришло много людей. Это очень важно. То есть протест становится все более активным. Это первая попытка – мы всему учимся. Дорога была перекрыта на некоторое время, полиция вела себя хаотично и задержала многих людей, но главное, чтобы каждый день был днем протеста, пока мы не избавимся от Иванишвили — человека, который приносит в страну хаос и беспорядок.



Конечно, политические лидеры являются их («Грузинской мечты») целью, поскольку они думают, что, нейтрализовав политиков, они нейтрализуют народ, но они очень ошибаются. Каждый, кто пришел сюда – лидер. Каждый здесь принимает свои собственные решения. Нас много. Несмотря на то, что задерживают наших товарищей и соратников, мы не остановимся и продолжим борьбу до конца», — заявил Вашадзе.





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