

Деканоидзе: Это не полицейские, это дикари - мы не боимся

02.02.2025 21:28





Между участниками акции протеста и правоохранителями вновь словесное противостояние.



Также произошло противостояние между правоохранителями и членом «Единства — Национального движения» Хатией Деканоидзе.



По словам Хатии Деканоидзе, правоохранители оскорбили женщин, участвующих в акции протеста.



Полиция это отрицает. Кроме того, Хатия Деканоидзе призвала сотрудников департамента особых поручений, которые следуют за шествием, снять маски и показать лица.



«Это не полицейские, это обычные дикари и слуги Бидзины Иванишвили. Мы их не боимся — не боимся. Они ругают женщин непристойными словами. Это их лицо», — заявила Деканоидзе СМИ.



В данный момент участники акции протеста направляются к зданию суда.





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