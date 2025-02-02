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Деканоидзе: Это не полицейские, это дикари - мы не боимся
02.02.2025 21:28
Между участниками акции протеста и правоохранителями вновь словесное противостояние.
Также произошло противостояние между правоохранителями и членом «Единства — Национального движения» Хатией Деканоидзе.
По словам Хатии Деканоидзе, правоохранители оскорбили женщин, участвующих в акции протеста.
Полиция это отрицает. Кроме того, Хатия Деканоидзе призвала сотрудников департамента особых поручений, которые следуют за шествием, снять маски и показать лица.
«Это не полицейские, это обычные дикари и слуги Бидзины Иванишвили. Мы их не боимся — не боимся. Они ругают женщин непристойными словами. Это их лицо», — заявила Деканоидзе СМИ.
В данный момент участники акции протеста направляются к зданию суда.
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