

Омбудсмен: Факты применения чрезмерной силы со стороны полиции в отношении граждан, журналистов и политиков вызывают тревогу

02.02.2025 23:43





Народный защитник Леван Иоселиани распространяет заявление в связи с «фактами ненадлежщего обращения и применения чрезмерной силы» со стороны полиции.



По заявлению Народного защитника, факты ненадлежщего обращения и применения чрезмерной силы со стороны полиции в отношении граждан, журналистов и политиков, зафиксированные на видеокадрах, распространенных в публичных источниках, вызывают тревогу.



«Распространяется информация и о пострадавшем операторе телеканала «ТВ Пирвели». Мы также видели в прямом эфире кадры, где сотрудники полиции оскорбляют женщин, в том числе женщин-политиков.



Народный защитник осуждает все виды незаконных действий со стороны полицейских, особенно акты ненадлежщего обращения. Народный защитник осуществит правовое реагирование по каждому факту.



Народный защитник призывает Специальную следственную службу немедленно начать расследование всех этих фактов и привлечь соответствующих лиц к уголовной ответственности. Мы также призываем Генеральную инспекцию МВД - провести служебную проверку по фактам словесных оскорблений и неэтичного обращения со стороны полицейских.



Поверенные Народного защитника посетят всех задержанных граждан, включая политиков. Дополнительная информация будет предоставлена общественности позднее», - говорится в информации.





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