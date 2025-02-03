

Саломе Зурабишвили: Новая волна репрессий - «Титушки» вновь применили непропорциональное насилие

03.02.2025 10:39





Террор в Грузии: новая волна репрессий, новые регуляции для воспрепятствования права на демонстрации, - об этом в социальной сети Х пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, несмотря на репрессии, акции протеста продолжаются.



«Силы «титушек» вновь применили непропорциональное насилие, нанесение ударов по голове и лицу, аресты. Но протест продолжается», - пишет Зурабишвили.





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