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Саломе Зурабишвили: Новая волна репрессий - «Титушки» вновь применили непропорциональное насилие
03.02.2025 10:39
Террор в Грузии: новая волна репрессий, новые регуляции для воспрепятствования права на демонстрации, - об этом в социальной сети Х пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, несмотря на репрессии, акции протеста продолжаются.
«Силы «титушек» вновь применили непропорциональное насилие, нанесение ударов по голове и лицу, аресты. Но протест продолжается», - пишет Зурабишвили.
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