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Саломе Зурабишвили: Новая волна репрессий - «Титушки» вновь применили непропорциональное насилие


03.02.2025   10:39


Террор в Грузии: новая волна репрессий, новые регуляции для воспрепятствования права на демонстрации, - об этом в социальной сети Х пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, несмотря на репрессии, акции протеста продолжаются.

«Силы «титушек» вновь применили непропорциональное насилие, нанесение ударов по голове и лицу, аресты. Но протест продолжается», - пишет Зурабишвили.


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