

Илон Маск назвал USAID преступной организацией - «Пора ей исчезнуть»

03.02.2025 10:59





Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) – это зло.



«USAID был рассадником радикальных левых марксистских преступников, которые ненавидят Америку», – пишет Маск.



В другом посте Маск называет Агентство США по международному развитию преступной организацией.



«USAID – преступная организация. Пора ей исчезнуть»», – заявляет Маск.



Маск делится публикацией Майка Бенца, в которой тот говорит о USAID и его роли в интернет-цензуре и создании структур политического контроля.



«Я провел 50-часовые персональные лекции о USAID и его ведущей роли в интернет-цензуре, создании структур политического контроля над обществом и ключевой роли в мошеннической деятельности ЦРУ. Когда на этой неделе вернусь домой, выложу эти записи», – пишет Бенц.



Кроме того, в своем посте Бенц прикрепляет подготовленное им видео, в котором также присутствуют кадры протестных акций, прошедших в Тбилиси.



«Урок продолжается! Сегодня вечером в 21:00 я проведу еще одну лекцию в прямом эфире для моих любимых подписчиков: глубже разберем „понимание USAID“. Затем, к концу недели, я опубликую отрывки, которые, по моему мнению, являются наиболее важными разделами», – говорится в описании к видео.



Веб-сайт Агентства США по международному развитию (USAID) в настоящее время недоступен. Сегодня Reuters сообщил, что сайт агентства отключился после того, как в администрации Трампа заявили о планах передать агентство в подчинение Госдепартамента.





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