|
|
|
Лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия освобожден под расписку
03.02.2025 11:02
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия был освобожден накануне на основании подписки.
Эту информацию Первому каналу подтвердил адвокат Мелия Бека Квиникадзе.
По его словам, Мелия был задержан в административном порядке.
Один из лидеров «Коалиции за перемены» был задержан правоохранителями во время противостояния на трассе недалеко от выезда из Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна