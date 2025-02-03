

Лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия освобожден под расписку

03.02.2025 11:02





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия был освобожден накануне на основании подписки.



Эту информацию Первому каналу подтвердил адвокат Мелия Бека Квиникадзе.



По его словам, Мелия был задержан в административном порядке.



Один из лидеров «Коалиции за перемены» был задержан правоохранителями во время противостояния на трассе недалеко от выезда из Тбилиси.







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