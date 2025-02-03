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Лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия освобожден под расписку


03.02.2025   11:02


Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия был освобожден накануне на основании подписки.

Эту информацию Первому каналу подтвердил адвокат Мелия Бека Квиникадзе.

По его словам, Мелия был задержан в административном порядке.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» был задержан правоохранителями во время противостояния на трассе недалеко от выезда из Тбилиси.


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