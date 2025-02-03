

USAID управляли радикальные безумцы - Дональд Трамп

03.02.2025 11:09





«USAID управляли радикальные безумцы», — заявил президент США Дональд Трамп.



Выступая перед журналистами, Трамп отметил, что до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о будущем USAID, его администрация будет увольнять «безумцев» из агентства.



«USAID управляли безумные радикалы. Мы их убираем, а затем примем решение», — сказал Трамп.



Вместе с тем, американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) является злом. Маск назвал Агентство США по международному развитию преступной организацией.



Напомним, сайт Агентства США по международному развитию (USAID) некоторое время был недоступен. Вчера агентство Reuters сообщило, что сайт агентства был закрыт после того, как администрация Трампа объявила о планах передать агентство в подчинение Государственного департамента.







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