

Дональд Трамп: Канада должна стать нашим 51-м штатом

03.02.2025 11:14





«Канада должна стать нашим 51-м штатом с гораздо более низкими налогами и гораздо лучшей военной защитой для канадского народа — и никаких тарифов», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети.



Он заявил, что США выплачивают Канаде субсидии на сотни миллиардов долларов, и для этого нет никаких оснований. По словам Трампа, без этой субсидии Канада больше не смогла бы существовать как жизнеспособная страна.



«Мы выплачиваем Канаде сотни миллиардов долларов субсидий. Зачем? Для этого нет никаких причин. Нам не нужно от них ничего из того, что у них есть. У нас неограниченные запасы энергии, мы можем производить собственные автомобили, и у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать. Без этой огромной субсидии Канада как жизнеспособная страна больше не существовала бы. Это жестоко, но это правда! Поэтому Канада должна стать нашим 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для канадского народа — и никаких тарифов!», — пишет Дональд Трамп.





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