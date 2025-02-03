

Бачиашвили: «Чудесная демократия» Иванишвили - полиция против народа, прокуратура – против закона, а суд – против права

03.02.2025 11:45





"Чудесная демократия" Бидзины Иванишвили продолжается, где полиция осуществляет насильственные действия против народа, прокуратура – против закона, а суд – против права, - указанное заявление в беседе с журналистами перед началом судебного заседания по его делу сделал бывший руководитель "Фонда соинвестирования" Георгий Бачиашвили.



По его словам, на сегодняшнем процессе сотрудники Бидзины Иванишвили с другой стороны начнут доказывать, что банк – не банк, и от слова Бидзины Иванишвили должны зависеть и закон, и право".



"Чудесная демократия" Бидзины Иванишвили продолжается, где полиция осуществляет насильственные действия против народа, прокуратура – против закона, а суд – против права. Сегодня, наверное, нас ждет очередная серия, какой-либо сотрудник Бидзины Иванишвили с другой стороны начнет нам доказывать, что банк – не банк, и от слова Бидзины Иванишвили должны зависеть и закон, и право", - заявил Георгий Бачиашвили.



Напомним, что обвинение, предъявленное Георгию Бачиашвили, касается действий, осуществленных в 2017 году. В частности, по информации прокуратуры, Бачиашвили мз чистой прибыли, полученной от вложения инвестиции, он передал инвестору лишь 536 900 долларов США, а остальную часть в размере 8986 биткойнов, также принадлежащих инвестору, незаконно присвоил. Стоимость биткойнов на момент совершения преступления составляла около 43 миллионов долларов США.





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