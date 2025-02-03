

Литва осуждает насильственные репрессии против мирных митингующих, журналистов и политиков в Грузии

03.02.2025 12:16





Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал акции протеста в Грузии и заявил о поддержке грузинского народа.



«Мы осуждаем насильственные репрессии против мирных митингующих, журналистов и политиков в Грузии. Литва поддерживает грузинский народ в его борьбе за демократию и европейское будущее», - пишет в социальной сети Х литовский министр.





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