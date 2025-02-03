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Литва осуждает насильственные репрессии против мирных митингующих, журналистов и политиков в Грузии


03.02.2025   12:16


Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал акции протеста в Грузии и заявил о поддержке грузинского народа.

«Мы осуждаем насильственные репрессии против мирных митингующих, журналистов и политиков в Грузии. Литва поддерживает грузинский народ в его борьбе за демократию и европейское будущее», - пишет в социальной сети Х литовский министр.


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