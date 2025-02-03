

«Грузинской мечте» настолько сложно сохранить свою псевдо-власть, что она уже выходит за конституционные рамки - Свимонишвили

03.02.2025 15:46





«Грузинской мечте» настолько сложно сохранить свою псевдо-власть, что она уже выходит за конституционные рамки и принимает такие правила, которые ни коим образом не находятся хоть в каком бы то ни было соответствии с законодательством по правам человека, - так юрист, бывший председатель АМЮГ Ника Симонишвили прокомментировал постановление, принятое правительством Грузии, согласно которому к перечню объектов стратегического и особого значения были добавлены автомобильные дороги международного значения.



Как заявил эфире телеканала "Палитраньюс" Ника Симонишвили, законодательный процесс не должен проходить на уровне постановления правительства.



""Грузинская мечта" начала указанные действия абсолютно неконституционными изменениями (я имею в виду постановление правительства, согласно которому к перечню объектов стратегического и особого значения были добавлены автомобильные дороги международного значения), то есть поправками, которые по своей форме и содержанию были полностью неконституционными. ["Грузинская мечта"] попыталась незаконно вмешаться в право на свободу собраний и выражения.



Мы видели, что участникам акции не дали возможности осуществить шествие, и, соответственно, осуществить свое право в рамках свободу собрания. Также, здесь интересно то, что нарушен фактически весь конституционный принцип законодательных изменений, и поправки в уголовное законодательство были внесены постановлением правительства, что находится в принципиальном противоречии с принципами Конституции, то есть законодательный процесс не должен проходить на уровне постановления правительства, и действие, объявляемое уголовным преступлением должно выражаться только конкретным действием, отраженным в Уголовном кодексе.



"Грузинская мечта" не хотела демонстрировать свою слабость, а также не хотела повторения того, что несколько дней назад произошло в Сербии. Перекрытие магистрали было бы засчитано ей как своеобразная слабость. Поэтому она осуществила его криминализацию, и, соответственно, они думали, что люди туда не придут, чего не произошло, и ожидания "Грузинской мечты" не оправдались. Поэтому ей осталась только одна возможность вновь обратиться к старым репрессивным методам и, соответственно, применить практику административных арестов.



"Грузинская мечта" опирается на принятые ей постановление, закон и т. д. Они также приняли и много других поправок, которые реально не находятся в соответствии с Конституцией. "Грузинская мечта" вышла за конституционные рамки. Она принимает такие регуляции, законы, правила, которые не соответствуют Конституции ", - заявил Симонишвили.





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