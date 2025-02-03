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Илон Маск: USAID финансировало исследования биологического оружия
03.02.2025 15:50
«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?», – написал глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в социальной сети X.
Вместе с тем, он поделился постом другого пользователя соцсети, в котором тот называет USAID «фиктивной организацией Центрального разведывательного управления США» и утверждает, что агентство перевело 53 миллиона долларов EcoHealth Alliance, которая использовала средства американских налогоплательщиков для строительства лаборатории в китайском городе Ухань для поддержки исследований коронавируса.
Кроме того, Маск поделился многочисленными твитами, в которых пользователи поддерживают намерение прекратить финансирование USAID, называя агентство «самой гигантской глобальной террористической организацией в истории».
CNN со ссылкой на источники пишет, что два высокопоставленных сотрудника USAID 1 февраля были отправлены в неоплачиваемый отпуск после того, как отказались предоставить доступ к системам агентства сотрудникам Департамента эффективности государственного управления, возглавляемого Маском. По словам источников CNN, сотрудники Департамента эффективности государственного управления хотели проникнуть в штаб-квартиру USAID в Вашингтоне и получить доступ к системам безопасности агентства и секретной информации.
Для справки, USAID поддерживало многочисленные гуманитарные программы по всему миру. В день своей инаугурации на пост президента Дональд Трамп приостановил помощь USAID зарубежным странам на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли эти программы целям внешней политики США.
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