

«Грузинская мечта» пытается узаконить насилие власти над народом

03.02.2025 16:27





«Мы начинаем законодательные изменения, чтобы заменить законы, направленные на неэффективное управление страной, нормами, которые дадут избранной народом власти соответствующие рычаги и средства для управления государством», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По словам Мдинарадзе, «во многих случаях всего лишь четыре сотни человек, хорошо подготовленное агентурное ядро, организованное иностранными силами, грубо нарушает права четырёх миллионов граждан нашей страны, и именно для устранения этой аномалии мы начинаем законодательные изменения».



Что касается конкретных изменений, Мамука Мдинарадзе отметил:



«Ужесточается ряд регуляций, в первую очередь в Кодексе административных правонарушений. Например, запрещается проведение акций в закрытых помещениях/зданиях без предварительного согласия владельца. Увеличиваются штрафы и сроки административного задержания (до 60 суток) за мелкое хулиганство, вандализм, неподчинение требованиям представителей правоохранительных органов, оскорбление их, блокирование входов в суды и другие подобные административные правонарушения.



Административным правонарушением будет также считаться словесное оскорбление государственных политических должностных лиц и государственных служащих в связи с их профессиональной деятельностью, за что также предусмотрены строгие санкции.



Будут внесены изменения и в Уголовный кодекс, продиктованные необходимостью предотвращения фашистских действий псевдолибералов, которые мы часто наблюдаем в последнее время.



В частности: ранее публичные призывы к насильственным действиям наказывались только штрафом и общественно полезным трудом. Согласно предлагаемым изменениям, за такое деяние теперь будет предусмотрено тюремное заключение сроком до трех лет.



Увеличивается срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и насилие в отношении полицейских – теперь это будет считаться тяжким преступлением, наказуемым лишением свободы от 5 до 6 лет.



Также ужесточаются санкции за нападение на полицейских, представителей власти и членов их семей в случае группового нападения, рецидива или использования опасных средств. Эти обстоятельства будут считаться отягчающими, что повлечёт за собой более строгие наказания.



Кроме того, вводится новая норма: уголовная ответственность за нападение или угрозу насилия в отношении политических должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».







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