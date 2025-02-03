

Дональд Трамп согласился закрыть USAID - Илон Маск

03.02.2025 17:07





Глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что говорил с президентом Дональдом Трампом, который «согласился» с ним, что Агентство США по международному развитию (USAID) следует закрыть.



По сообщению Forbes, Маск сделал это заявление в ходе прямой трансляции на телеканале X, целью которой было обсуждение деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE).



Илон Маск отметил, что он несколько раз проверял эту информацию у Трампа и спрашивал: «Вы уверены?», на что Трамп ответил: «Да». «Итак, мы закрываем», — сказал Илон Маск.



Маск заявил, что работа Агентства США по международному развитию (USAID) была «политически предвзятой».



Ранее президент США Дональд Трамп назвал руководство USAID «группой радикальных безумцев».



Сенатор-республиканец Джонни Эрнст, также принявший участие в обсуждении на платформе X, заявил, что если существуют «действительно хорошие проамериканские программы», подпадающие под компетенцию USAID, их следует передать в подчинение Государственному департаменту и «необходимо обеспечить надлежащий надзор».







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