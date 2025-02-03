

Акубардия: Очередное ужесточение законодательства - объявление диктатуры

03.02.2025 18:25





«Очередное ужесточение законодательства — не что иное, как объявление диктатуры», — заявила Теона Акубардия, член партии «Гахария — За Грузию».



Акубардия прокомментировал изменения, инициированные «Грузинской мечтой», которые предусматривают ужесточение законодательства в ряде сфер.



«Это еще раз показывает, насколько боится режим, решивший использовать авторитарные и уже диктаторские методы против собственного народа, которые не сработают, пока грузинский народ будет продолжать защищать демократию и европейское будущее этой страны, несмотря на попытки напуганного диктатора увеличить штрафы, увеличить сроки тюремного заключения, или что-то еще», — заявила Акубардия.





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