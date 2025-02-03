

Национальная библиотека и Геральдический совет больше не будут учреждениями при парламенте Грузии

03.02.2025 18:56





Национальная библиотека и Геральдический совет больше не будут учреждениями при парламенте Грузии – оба учреждения, в статусе юридического лица публичного права, перейдут в сферу исполнительной власти.



Соответствующий пакет законодательных поправок уже инициирован в парламент, и представлен он был руководителем законодательного органа Шалвой Папуашвили.



Национальная библиотека парламента Грузии сформируется как юридическое лицо публичного права. Положение, штатный список и трудовые условия библиотеки будут утверждены министром культуры. Также прерогативой министра культуры будет назначение на должность генерального директора и его освобождение от должности.



Как заявил Шалва Папуашвили на заседании комитета парламента по процедурным вопросам и правилам, в свое время формирование Национальной библиотеки при парламенте Грузии было инспирировано от библиотеки Конгресса США, и она была создана по аналогии последней.



«Национальная библиотека в правовом отношении связана с парламентом, а по сути – с министерством культуры. Ее правовая связь с парламентом запутана, так как она не является структурной единицей парламента, у нее отдельный казначейский код, но она все равно является частью парламента. Определенный гибрид, который в таком виде в нашем правовом пространстве не существует. Создание подобной структуры имеет свой приоритет, связанный с тем, что формирование Национальной библиотеки при парламенте Грузии было инспирировано от библиотеки Конгресса США, и она была создана по аналогии последней, однако библиотека при парламента и библиотека Конгресса США по своей сути и функциям расходятся», - заявил Папуашвили.



Что касается Геральдического совета при парламенте Грузии, по представленным поправкам, вместе него будет образовано юридическое лицо публичного права – Государственный департамент символик. Департамент будет находиться под координацией правительства – его руководителя на должность будет назначать и освобождать от занимаемой должности премьер-министр, а контроль над его деятельностью будет осуществлять правительство.





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