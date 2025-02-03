

Правительство решило закрыть Бюро государственной службы

03.02.2025 18:59





Бюро публичной службы больше не будет существовать как юридическое лицо публичного права. Правительство Грузии приняло такое решение в целях рационализации управления и оптимизации расходов.



По данным администрации правительства, в результате внесения изменений в Закон о государственной службе Бюро публичной службы ЮЛПП лишилось ряда функций, в том числе функций по контролю за декларациями должностных лиц, а также за соблюдением этики и добросовестности в публичных службах, которые были переданы в сферу регулирования Антикоррупционного бюро.



«На данном этапе функции Бюро публичной службы по сути ограничиваются работой по реформе публичного администрирования, которая осуществляется в тесном сотрудничестве с профильным департаментом государственного управления, и публикацией информации о конкурсах на замещение вакантных должностей публичной службы, что в значительной степени является технической функцией. Соответственно, учитывая, что Бюро публичной службы больше не выполняет и трети своих первоначальных функций, его существование в форме юридического лица публичного права является нецелесообразным.



Таким образом, решением правительства с 1 апреля 2025 года Бюро публичной службы больше не будет функционировать в форме юридического лица публичного права, а функции, оставшиеся в его компетенции, будут осуществляться соответствующими департаментами администрации правительства», — говорится в сообщении.







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