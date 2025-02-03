

Маргус Цахкна: Жестокое насилие правящей партии Грузии, обострившееся в последние дни, неприемлемо

03.02.2025 20:16





Жестокое насилие правящей партии Грузии, обострившееся в последние дни, является неприемлемым, - об этом в социальной сети Х пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«Это очередной пример попытки, «Грузинской мечты» уничтожить независимую журналистику и демократическую оппозицию и жестоко подавить грузинский народ», - пишет Цахкна.





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