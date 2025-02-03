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Окскорбительное высказывание в адрес представителей власти станет наказуемо
03.02.2025 20:17
Словесное оскорбление либо любое иное оскорбительное действие в отношении лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, и государственного служащего повлечет за собой административную ответственность. По поправкам, внесение которых запланировано в «Кодекс административных правонарушений», подготовлено «Грузинской мечтой» и уже инициировано в парламент, подобное действие повлечет за собой штраф в размере от 1500 до 4 000 лари и административный арест – сроком до 45 дней.
Согласно тому же проекту, указанное действие, совершенное лицом, судимым за совершение административного правонарушения, повлечет за собой штраф в размере от 2 500 до 6 000 лари или административный арест сроком от 5 до 60 дней.
За оскорбление лица, занимающего политическую должность, и государственного служащего также предусмотрено лишение права на ношение оружия, сроком до 3 лет.
Проект «Грузинской мечты» также предусматривает увеличение срока административного ареста до 60 дней, ужесточаются санкции за мелкое хулиганство, сопротивление сотруднику правоохранительных органов и нарушение порядка собраний-манифестаций.
Указанный проект парламент рассмотрит в ускоренном порядке.
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