

Окскорбительное высказывание в адрес представителей власти станет наказуемо

03.02.2025 20:17





Словесное оскорбление либо любое иное оскорбительное действие в отношении лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, и государственного служащего повлечет за собой административную ответственность. По поправкам, внесение которых запланировано в «Кодекс административных правонарушений», подготовлено «Грузинской мечтой» и уже инициировано в парламент, подобное действие повлечет за собой штраф в размере от 1500 до 4 000 лари и административный арест – сроком до 45 дней.



Согласно тому же проекту, указанное действие, совершенное лицом, судимым за совершение административного правонарушения, повлечет за собой штраф в размере от 2 500 до 6 000 лари или административный арест сроком от 5 до 60 дней.



За оскорбление лица, занимающего политическую должность, и государственного служащего также предусмотрено лишение права на ношение оружия, сроком до 3 лет.



Проект «Грузинской мечты» также предусматривает увеличение срока административного ареста до 60 дней, ужесточаются санкции за мелкое хулиганство, сопротивление сотруднику правоохранительных органов и нарушение порядка собраний-манифестаций.



Указанный проект парламент рассмотрит в ускоренном порядке.





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