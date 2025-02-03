

Посольство США в Грузии прокомментировало заявление представителя «Грузинской мечты»

03.02.2025 20:20





Посольство США в Грузии прокомментировало сегодняшние заявления лидера большинства в парламенте «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе и назвало их ошибочными.



Как говорится в заявлении посольства, заявления Мдинарадзе свидетельствуют о недостаточности знания.



«Сегодняшние заявления господина Мдинарадзе являются абсолютно ошибочными и свидетельствуют о недостаточности знания о том, чем занимается посольство США для поддержки главных приоритетов президента Трампа и госсекретаря Марко Рубио – чтобы Америка стала более безопасной, более сильной, более успешной», - говорится в заявлении.



Напомним, что сегодня Мамука Мдинарадзе заявил, что, если кто-то думает, что „уличные акции, пиар-кампании и вредительства, которые осуществляются в Грузии, осуществляются независимо, в том числе и от посольства США в Грузии, очень ошибаются“.



«Я с полной ответственностью заявляю, что, если в этой стране есть хоть один человек, который думает, что уличные акции, пиар-кампании и вредительства, которые осуществляются в Грузии агентурной оппозицией, осуществляются абсолютно независимо и дистанционно от хозяев этой агентуры или посольства США в Грузии, у того не представления о том, что происходит в Грузии, ни об одной детали, ни глобально, ни по узким темам. Я очень извиняюсь перед теми, кто в это верит», - заявил Мдинарадзе.





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