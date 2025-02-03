

Посол Германии: я много трудился, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС

03.02.2025 22:14





Посол Германии в Грузии Петер Фишер отреагировал на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности относительно жестоких действий представителей МВД Грузии во время протеста у Tbilisi Mall в отношении к митингующим.



Кая Каллас написала, что Грузия, где жестоко подавляется протест, не соответствует ожиданиям страны-кандидата в ЕС.



«Если вы страна, которая хочет вступить в ЕС, и вы получаете это предложение от Кайи Каллас (верховный представитель ЕС — ред.) — как то, что выделено ниже — и Германия соглашается <с ней в этом>, то у вас проблема. Я упорно трудился для Грузии, чтобы она получила статус кандидата ЕС , и это меня огорчает», — пишет дипломат.



Между тем, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразилнедоумение заявлениями ряда политиков ЕС о характере акции протеста 2 февраля у территории Tbilisi Mall. По словам Папуашвили, все могли наблюдать за «попыткой совершения преступления» со стороны протестующих, которые хотели блокировать магистраль. Спикер отметил, что задачей полиции является недопустить преступление, что и было ими выполнено.



Относительно инцидентов превышения силы Папуашвили вдаваться не стал — «для этого есть Специальная следственная служба, и они (пострадавшие — ред.) могут обратиться туда», добавил он.



Отметим, что Следственная служба, несмотря на заявление ноября прошлого года, до сих пор не выявила и не наказала представителей МВД Грузии, превысивших свои полномочия во время разгонов митингов на проспекте Руставели, а участники акций протеста также до сих пор не выпущены на свободу, что является одним из требований участников продолжающегося в городах Грузии протеста.



Между тем, Следственная служба снова сделала заявление о начале расследования дела о возможном превышении полномочий со стороны сотрудников спецназа (ДОП) в контекте митинга у Tbilisi Mall.



События 2 февраля в Тбилиси в Брюсселе назвали репрессиями.



Напомним, 2 февраля на акции протеста на въезде в Тбилиси, у торгового центра Tbilisi Mall, произошло физическое противостояние между силовиками и демонстрантами. Среди задержанных – члены «Коалиции за перемены» Ника Мелия (был отпущен под расписку — ред.) и Тенго Тевзадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, активист Дмитрий Бидзинашвили, а также экс-глава Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе.



В клинику Vivamed 2 февраля доставили двух пострадавших на митинге у Tbilisi Mall — диагноз: сотрясение мозга. Между тем, в университетской клинике Ингороква заявили, что после митинга у Tbilisi Mall были доставлены пятеро задержанных участников протеста — диагноз: сотрясение мозга.



В МВД Грузии подтвердили, что 2 февраля в общей сложности задержан 31 человек, в отношении которых ведется административное производство. Сообщается, что большая часть задержанных уже покинула изолятор под расписку.



Источник: SOVA

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