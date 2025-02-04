

МИД Норвегии: «Грузинская мечта» отдаляет страну от европейского и демократического пути

04.02.2025 10:51





Репрессии, насилие, аресты и усиливающееся давление на свободные СМИ - явные признаки того, что «Грузинская мечта» отдаляет страну от европейского и демократического пути, что негативно сказывается на нашем партнерстве, говорится в заявлении, распространенном МИД Норвегии.



«Поступали сообщения о масштабных нарушениях на парламентских выборах в Грузии 26 октября. Выборы вызвали серьезную критику со стороны международных наблюдателей, что отражено в отчете БДИПЧ. Месяц спустя правительство объявило о приостановке вступления в ЕС до 2028 года, за чем последовали массовые протесты, которые продолжаются ежедневно. Время от времени демонстранты испытывают жесткое насилие со стороны властей, в том числе, 2 февраля в Тбилиси», - говорится в заявлении.



МИД Норвегии отмечает, что партнеры Грузии, в том числе Норвегия, различными способами отреагировали на тревожные события.



«Норвегия приняла следующие меры: никаких новых проектов с участием властей Грузии; сокращение финансовой поддержки сотрудничества с властями Грузии по многосторонним каналам, увеличение поддержки гражданского общества; приостановление двустороннего сотрудничества в области обороны; сокращение контактов на политическом уровне», — говорится в заявлении.



Кроме того, по заявлению МИД Норвегии, в ответ на приостановку ЕС безвизового режима для грузинских дипломатов Норвегия рассматривает возможность принятия параллельных мер.



«27 января Евросоюз принял решение приостановить безвизовый въезд в Шенгенскую зону для грузинских путешественников, имеющих дипломатические и официальные паспорта. Норвегия рассматривает возможность принятия параллельных мер», — заявили в Министерстве иностранных дел Норвегии.





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