

Зурабишвили: Один человек превращает свою однопартийную систему в имитацию путинской России

04.02.2025 10:59





Внешний мир до конца не осознает, как один человек превращает свою однопартийную систему в имитацию путинской России, - этом пишет в X пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Внешний мир до конца не осознает, как один человек превращает свою однопартийную систему в имитацию путинской России. Сегодня партия приняла решение о новых репрессивных мерах, увеличив штрафы, сроки заключения, запретив протестные акции даже в частных пространствах!», - пишет Саломе Зурабишвили.





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