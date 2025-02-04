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Зурабишвили: Один человек превращает свою однопартийную систему в имитацию путинской России


04.02.2025   10:59


Внешний мир до конца не осознает, как один человек превращает свою однопартийную систему в имитацию путинской России, - этом пишет в X пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Внешний мир до конца не осознает, как один человек превращает свою однопартийную систему в имитацию путинской России. Сегодня партия приняла решение о новых репрессивных мерах, увеличив штрафы, сроки заключения, запретив протестные акции даже в частных пространствах!», - пишет Саломе Зурабишвили.


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