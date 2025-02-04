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МИД Латвии: Правящая элита репрессивными действиями продолжает расширять раскол с грузинским народом
04.02.2025 11:17
Мы глубоко обеспокоены очередной жестокой демонстрацией силы против мирных демонстрантов и журналистов в Грузии, - об этом говорится в заявлении МИД Латвии.
«Последними репрессивными действиями правящая элита продолжает расширять раскол с народом Грузии и его европейскими устремлениями», - заявляют в ведомстве.
Внешнеполитическое ведомство Латвии выражает поддержку грузинскому народу в его стремлении к свободе и демократии.
«Полная поддержка грузин в их стремлении к свободе и демократии», — говорится в заявлении МИД Латвии.
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