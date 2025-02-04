Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Латвии: Правящая элита репрессивными действиями продолжает расширять раскол с грузинским народом


04.02.2025   11:17


Мы глубоко обеспокоены очередной жестокой демонстрацией силы против мирных демонстрантов и журналистов в Грузии, - об этом говорится в заявлении МИД Латвии.

«Последними репрессивными действиями правящая элита продолжает расширять раскол с народом Грузии и его европейскими устремлениями», - заявляют в ведомстве.

Внешнеполитическое ведомство Латвии выражает поддержку грузинскому народу в его стремлении к свободе и демократии.

«Полная поддержка грузин в их стремлении к свободе и демократии», — говорится в заявлении МИД Латвии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна