

МИД Латвии: Правящая элита репрессивными действиями продолжает расширять раскол с грузинским народом

04.02.2025 11:17





Мы глубоко обеспокоены очередной жестокой демонстрацией силы против мирных демонстрантов и журналистов в Грузии, - об этом говорится в заявлении МИД Латвии.



«Последними репрессивными действиями правящая элита продолжает расширять раскол с народом Грузии и его европейскими устремлениями», - заявляют в ведомстве.



Внешнеполитическое ведомство Латвии выражает поддержку грузинскому народу в его стремлении к свободе и демократии.



«Полная поддержка грузин в их стремлении к свободе и демократии», — говорится в заявлении МИД Латвии.





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