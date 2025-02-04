

Марко Рубио назначен исполняющим обязанности администратора USAID

04.02.2025 11:21





Государственный секретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.



Ранее стало известно, что администрация Трампа планировала ограничить независимость USAID и передать его в подчинение Госдепартаменту. Вскоре после этого заявления сайт агентства был закрыт. Он не восстановил свое функционирование до сих пор.



Сегодня Дональд Трамп заявил, что «USAID управляется радикальными безумцами». Как отметил Трамп, пока не будет принято окончательное решение о будущем USAID, его администрация будет увольнять «безумцев» из агентства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





