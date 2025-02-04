

Минздрав Грузии расширил программу лечения детей с онкологическими диагнозами за рубежом

04.02.2025 11:56





Расширена программа лечения детей с онкологическими диагнозами за рубежом. Информацию об этом распространило Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



По сообщению министерства, бенефициары смогут получать услуги в трех дополнительных клиниках в Турции. В программу добавлены Medicana International Clinic, MC Hospital и Medipol Mega University Hospital.



«Программа лечения за рубежом детей с онкологическими диагнозами действует с августа 2023 года. В пакет лечения входит диагностика и стандартный курс лечения: химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство и протонная терапия. С момента запуска в программе приняли участие 157 бенефициаров. 100 пациентов уже завершили лечение.



В рамках программы лечения детей с онкологическими диагнозами за рубежом пациенты могут получить медицинские услуги: в Испании, в «Центре протонной терапии Chiron Salud»; израильский «Тель-Авивский медицинский центр Сураски (Ихилов)»; Anadolu Medical Center в Турции; «в госпитале Аджибадем»; «в госпитале Мемориал»; «в Медикана Интернешнл Клиник», в MC Hospital и «Медиполь Мега Университетский госпиталь».



Государство полностью финансирует лечение всех бенефициаров в партнерских клиниках Турции, Израиля и Испании», — говорится в информации Минздрава.





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