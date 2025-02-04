

Джо Уилсон назвал неприемлемыми угрозы и ложь в адрес США и посольства со стороны режима Иванишвили

04.02.2025 13:36





Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен-республиканец Джо Уилсон отреагировал на заявление исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе.



Уилсон назвал неприемлемыми «угрозы и ложь в адрес США и посольства США со стороны режима Иванишвили».



«Антиамериканские головорезы рискуют попасть под санкции. Трамп все исправит», — написал он в соцсети «Х».



Ранее заявление Мдинарадзе прокомментировало Посольство США в Грузии.



«Заявления господина Мдинарадзе являются абсолютно ошибочными и свидетельствуют о недостаточности знания о том, чем занимается посольство США для поддержки главных приоритетов президента Трампа и госсекретаря Марко Рубио – чтобы Америка стала более безопасной, более сильной, более успешной», — указали в Посольстве США в Грузии.



Напомним, накануне Мдинарадзе заявил, что, очень ошибаются, те кто-то считают, что «уличные акции, пиар-кампании и вредительства, которые осуществляются в Грузии, осуществляются независимо, в том числе и от посольства США в Грузии».





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