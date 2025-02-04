

Мдинарадзе: Мы хотим убедиться, что посольство США действует в соответствии со взглядами нового президента

04.02.2025 16:21





««Представители «дип стэйт» лоббировали финансирование революции в Грузии. Это уже не требует дополнительного пересмотра – очевидно, что деньги американских налогоплательщиков, вопреки их воле, использовались для организации революции в Грузии», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



По словам Мдинарадзе, вызывает сожаление позиция посольства США в Грузии, которая, по его мнению, расходится с подходами нынешней американской администрации.



«Невероятно, что посольство пытается, чтобы агентура «дип стэйт» продолжала действовать и проявлять самоуправство. Все, как в Грузии, так и в США, уверены, что если им укажут, тем, кто сегодня организует уличные протесты, в одну минуту прекратится вред, который все еще наносится Грузии. Действия этих людей и заявление посольства фактически совпадают, и они могут легко доказать, что действительно поддерживают подходы нового президента США», — заявил Мдинарадзе.



Напомним, что вчера Мамука Мдинарадзе также заявил: «К сожалению, нарративы вновь избранной власти США – это одно, а действия ее низших структур, включая посольство США, полностью расходятся с заявлениями, которые мы слышим. Надеемся, что это вскоре исправится».



Позже на заявление Мамуки Мдинарадзе ответило посольство США: «Сегодняшние заявления господина Мдинарадзе совершенно ошибочны и демонстрируют недостаток понимания того, что делает посольство в поддержку главных приоритетов Трампа и Рубио».







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