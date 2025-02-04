

Евродепутаты и ряд политиков требуют освобождения медиаменеджера Мзии Амаглобели

04.02.2025 16:31





Евродепутаты и политики разных стран — друзья Грузии — требуют освобождения основательницы медиа-издания Batumelebi Мзии Амаглобели и призывают к решительным международным действиям с этой целью.



Заявление, подписанное евродепутатами и другими европейскими политиками, опубликовала на X европарламентарий от Франции Натали Луазо.







В открытом письме подчеркнуто, что среди требований — освобождение 52-х задержанных участников акций протеста и других «политических заключенных», которые находятся под стражей в результате «террористического разгона против демократии, прав человека и евроатлантического будущего Грузии, которые продолжаются уже 69-й день и заметно ухудшились недавно».



Европарламентарии возлагают ответственность за последствия для здоровья Мзии Амаглобели на руководство Грузии. Они обеспокоены сообщениями НПО АМЮГ («Ассоциация молодых юристов Грузии») и других неправительственных организаций том, что Амаглобели не получает всей необходимой медицинской помощи и «находясь в плену, подвергается унижающему достоинство обращению».



Политики утверждают, «их не обманут попытки руководства «Грузинской мечты» исказить обстоятельства, приведшие к задержанию Мзии Амаглобели, и подорвать ее профессиональную репутацию, присвоив статус «финансируемой из-за рубежа». Это, отметили они, являет собой отвлекающий маневр от событий в Грузии.



«Грузинский народ не заставить замолчать, как и его единственный легитимный институт — президента Саломе Зурабишвили, ни независимые СМИ, ни активные организации гражданского общества, которые так нуждаются в нашей поддержке. Мы выражаем им нашу солидарность», — говорится в заявлении.



Подписанты также призывают ЕС ввести санкции против олигарха и основателя «Мечты» Бидзины Иванишвили, премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и директора Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили.



«Мы повторяем наш призыв к срочному восстановлению евроатлантического пути Грузии и демократии, начиная с немедленного освобождения всех политических заключенных, отмены недавних нелегитимных законов, ограничивающих свободу собраний, и организации новых выборов под независимым наблюдением», — сказано в заявлении.



Обращение подписали: евродепутат Раса Юкнявичене, член Сената Чехии Павел Фишер, член парламента Польши Радослав Фогель, бывший посол США в Грузии Ян Келли, евродепутат Рихадс Колс, директор президентского центра им. Джорджа Буша Дэвид Крамер, евродепутат Натали Луазо, депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко, депутат Верховной Рады Украины Мария Мезенцева-Федоренко, депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон, евродепутат от Литвы Жигимантас Павилёнис, глава Комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот, бывший евродепутат Виола фон Крамон, конгрессмен Джо Уилсон и другие.





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