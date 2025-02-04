

«Мечта» на законодательном уровне вносит понятие «спонтанной акции»

04.02.2025 16:32





«Грузинская мечта» продолжает принимать поправки, ограничивающие свободу протестов и выражения мнений, и вновь ужесточает соответствующие нормы в ускоренном порядке, пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на «Радио Свобода».



На законодательном уровне вводится понятие «спонтанной акции», которая определяется как «собрание или манифестация, проводимая незапланированно и незамедлительно в связи с важным общественным событием, предсказать которое было невозможно».



Закон «О собраниях и манифестациях» требует «предварительного уведомления исполнительного органа», если «собрание или манифестация проводится на проезжей части или препятствует движению транспорта». Такое уведомление должно быть подано в исполнительный орган муниципалитета как минимум за 5 дней до мероприятия.



В «Кодекс об административных правонарушениях» вносятся изменения, согласно которым нарушение этих правил, ранее наказываемое штрафом в 500 лари, теперь будет караться штрафом в 2 000 лари.



Для организатора размер штрафа за первое нарушение остается 5 000 лари.



В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 6 000 лари, а также может быть назначено до 60 дней ареста (ранее максимальный срок составлял 15 дней).



Ранее закон не делал различий между спонтанными и заранее запланированными акциями. Теперь организатор акции обязан уведомлять муниципалитет даже о проведении «спонтанной акции». В этом случае закон освобождает организаторов от соблюдения установленного пятидневного срока для уведомления о запланированной акции, но все же требует отправить предупреждение.



Законопроект гласит, что «заявление должно быть подано незамедлительно, в разумный срок».



«В таких случаях муниципалитет может установить иную форму и порядок подачи уведомления», – говорится в документе.



В уведомлении должны быть указаны:



форма и цель собрания или манифестации, место проведения или маршрут;

дата, время начала и окончания;

предполагаемое количество участников;

имя ответственного лица, его место жительства (адрес), контактный телефон.

Также в уведомлении должна быть указана форма обеспечения экстренной медицинской помощи во время акции, которую предоставляют лица, ответственные за ее организацию и проведение.



«Эхо Кавказа» напоминает: перед парламентскими выборами 26 октября 2024 года Бидзина Иванишвили говорил, что боится стихийных митингов, когда общество могут «спровоцировать», и они («Нацдвижение») могут «вернуться к власти».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





