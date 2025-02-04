

Завтра «парламент» обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов-членов трех политических объединений

04.02.2025 19:02





5 февраля парламент, легитимность которого признана лишь «Грузинской мечтой», обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов-членов трех политических объединений.



В повестку дня включен вопрос о прекращении полномочий членов «Единства — Национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии» — всего 49 депутатов. Еще в ноябре они обратились в парламент с просьбой о прекращении их мандатов, однако «Грузинская мечта» до сих пор не обсуждала соответствующие письменные заявления.



Завтра этот вопрос будет вынесен на комитете по процедурным вопросам и правилам, который представит свои выводы для принятия решения пленарному заседанию.



Согласно итоговому протоколу ЦИК, по итогам выборов 26 октября 2024 года «Сильная Грузия» получила 14 мандатов, у «Коалиции за перемены» - 19, а «Единство — Национальное движение» — 16 мандатов.



12 мандатов в парламенте имеет партия «Гахария для Грузии». Политическое объединение Георгия Гахария, подобно другим партиям, объявляет выборы 26 октября нелегитимными и не участвует в парламентской деятельности, однако они не писали заявление о прекращении полномочий.





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