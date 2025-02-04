

Народный защитник Грузии призывает парламент не рассматривать в ускоренном порядке новые репрессивные поправки

04.02.2025 19:16





Народный защитник Грузии призывает парламент Грузии не рассматривать в ускоренном порядке анонсированные репрессивные законодательные поправки.



Речь идет об объявленных Мамукой Мдинарадзе изменениях, которые ужесточат наказание в отношении участников акций и демонстраций.



По словам Народного защитника, вышеупомянутые поправки «касаются реализации основных прав на собрания, выражение мнения и справедливое судебное разбирательство и создают угрозу несоразмерных ограничений этих прав».



«В течение многих лет Народный защитник подчеркивал недостатки в нормативных актах, регулирующих свободу собраний, выражения мнений и административных правонарушений, подчеркивая необходимость соответствующих реформ. Однако ускоренный процесс рассмотрения исключает заинтересованные стороны из значимого участия в законодательном процессе. Принятие изменений по важным общественным вопросам без надлежащего анализа и обсуждения подрывает законодательный процесс и создает риски для конституционных прав.



Народный защитник Грузии призывает парламент не рассматривать законодательный пакет в ускоренном порядке и провести обсуждения в соответствии с общими правилами, установленными регламентом парламента Грузии», — говорится в заявлении.



Напомним, «Грузинская мечта» планирует внести поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение норм как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе.



В частности, будут запрещены протесты в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия владельца.



Увеличатся штрафы за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, вандализм, неподчинение распоряжениям правоохранительных органов, оскорбление сотрудников полиции и блокирование входов в суд.



Кроме того, срок административного ареста будет увеличен до 60 суток.



Словесные оскорбления в адрес государственных политических деятелей и должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей будут квалифицироваться как административное правонарушение.



Что касается поправок в Уголовный кодекс, то, по словам Мамуки Мдинарадзе, публичное подстрекательство к насилию будет караться лишением свободы на срок до трех лет.



Срок тюремного заключения за сопротивление, угрозу или применение насилия в отношении сотрудников полиции увеличится с пяти до шести лет.



Санкции также будут ужесточены за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, особенно если они совершены группой, неоднократно или с использованием опасных средств.



Наказание также будет ужесточено за причинение вреда здоровью сотрудника полиции.



Кроме того, лица, которые нападают или угрожают политическим деятелям, государственным должностным лицам или государственным служащим, будут подлежать уголовной ответственности.







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