

Джапаридзе: В стране установилась полицейская диктатура

04.02.2025 20:39





Как видно, у «Грузинской мечты» и ее основателя задача, чтобы ситуация в стране стала еще более напряженной, - заявил журналистам один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе.



По словам Джапаридзе, единственным правильным ответом против полицейской диктатуры является единство политических партий, гражданского общества и всех сфер общества.



««Грузинская мечта» лишь заведет и без того тяжелый политический кризис в тупик. Как видно, у «Грузинской мечты» и ее основателя задача, чтобы ситуация в стране стала еще более напряженной, потому что именно это цель российских спецслужб, чтобы обстановка в Грузии была крайне напряженной. Сегодня мы видим, что «Грузинская мечта» практически управляется российскими спецслужбами.



В такой ситуации, когда в стране установлена полицейская диктатура, единственным правильным ответом является единство политических партий, гражданского общества и всех сфер общества, а также непрерывное единое сопротивление попытке этой незаконной и нелегитимной власти запугать грузинский народ и этими репрессиями остановить справедливый протест, который непрерывно выражают наши сограждане на Руставели и в разных городах страны, но это вызовет обратную реакцию, наоборот - должно способствовать консолидации общества, поскольку запугивание людей такого типа режимом должно повлечь в ответ объединение общества, и мы всячески будем способствовать, чтобы это единство было непоколебимым и справедливые требования грузинского народа были выполнены», - заявил Джапаридзе.





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