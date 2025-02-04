

Полиция напала на граждан, в том числе нанесла физическое оскорбление журналистам - АМЮГ

04.02.2025 20:40





Сегодня у парламента Грузии полиция напала на граждан, в том числе нанесла физическое оскорбление журналистам - считаем, что насилие со стороны сил полиции в отношении журналистов и вмешательство в их профессиональную деятельность поощряются неэффективным расследованием Специальной следственной службы и тем синдромом безнаказанности, который господствует в силах полиции, - об этом говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов .



По их заявлению, в контексте акций на представителей СМИ систематически целенаправленно нападают, мешают осуществлять профессиональную деятельность. Это указывает на то, что у полицейских сил есть прямой интерес, чтобы не освещались акции и/или их насильственные разгоны и другие нарушения.



«Сегодня, 4 февраля у парламента Грузии, где представители СМИ требуют освобождения Мзии Амаглобели и незаконно задержанных, полиция напала на граждан, в том числе, во время осуществления журналистской деятельности нанесла физическое оскорбление журналисту «Публики» Натии Леверашвили, а также другим журналистам, находившимся на месте. Напали также на главного редактора NEWS.On.ge Ванцента Хабеишвили, который находится в клинике для неотложных исследований.



Следует отметить тот факт, что представители акции не пытались занять проезжую часть, а мирно выражали свой протест на тротуаре, после чего на них напали полицейские, применили физическое насилие и, по распространенной информации, задержали двух человек.



В контексте акций на представителей СМИ систематически целенаправленно нападают, мешают осуществлять профессиональную деятельность. Это указывает на то, что у полицейских сил есть прямой интерес, чтобы не освещались акции и/или их насильственные разгоны и другие нарушения.



Считаем, что насилие со стороны сил полиции в отношении журналистов и вмешательство в их профессиональную деятельность поощряются неэффективным расследованием Специальной следственной службы и тем синдромом безнаказанности, который господствует в силах полиции», - говорится в заявлении.





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