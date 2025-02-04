

Член Бундестага Германии призвал Верховного представителя ЕС лично посетить Грузию и призвать к новым выборам

04.02.2025 20:45





Михаэль Рот, член Бундестага Германии, поделился заявлением Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас на Х по поводу последних событий в Грузии.



Он призвал политика отправиться в Тбилиси и потребовать проведения честных и свободных выборов, что и является требованием участников непрекращающихся митингов в Грузии.



«Спасибо, дорогая Кая Каллас! Но слов недостаточно. Поезжайте в Грузию. Подбодрите людей, которые рискуют жизнью ради европейских ценностей. Потребуйте проведения честных и свободных выборов. Примите меры против всех, кто ответственен за насилие и притеснение, за разрушение демократии!», — пишет он.



Напомним, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на протест 2 февраля у Tbilisi Mall и жестокие действия представителей МВД Грузии в отношении митингующих.



Она подчеркнула, что это является неприемлемым и что Грузия не оправдывает никаких ожиданий как страна-кандидат.



2 февраля на акции протеста на въезде в Тбилиси, у торгового центра Tbilisi Mall, произошло физическое противостояние между силовиками и демонстрантами. Среди задержанных – члены «Коалиции за перемены» Ника Мелия (был отпущен под расписку — ред.) и Тенго Тевзадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, активист Дмитрий Бидзинашвили, а также экс-глава Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе.



В клинику Vivamed 2 февраля доставили двух пострадавших на митинге у Tbilisi Mall — диагноз: сотрясение мозга. Между тем, в университетской клинике Ингороква заявили, что после митинга у Tbilisi Mall были доставлены пятеро задержанных участников протеста — диагноз: сотрясение мозга.



В МВД Грузии подтвердили, что 2 февраля в общей сложности задержан 31 человек, в отношении которых ведется административное производство. Сообщается, что большая часть задержанных уже покинула изолятор под расписку.



Источник: SOVA

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