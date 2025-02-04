

Более 30 иностранных политиков и аналитиков потребовали освобождения Мзии Амаглобели

04.02.2025 20:52





Зарубежные друзья Грузии выступили с заявлением, в котором потребовали освобождения Мзии Амаглобели и грузинских политзаключенных.



В совместном заявлении, опубликованном 4 февраля, выражается глубокая обеспокоенность состоянием здоровья директора Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели.



«Любые последствия, связанные со здоровьем Мзии Амаглобели, являются ответственностью нынешнего правительства Грузии. Нас не обманут попытки руководства «Грузинской мечты» исказить обстоятельства, приведшие к аресту Мзии Амаглобели, и подорвать ее профессиональный авторитет, квалифицируя это как «иностранное финансирование».



Это очередной маневр, направленный на отвлечение внимания от массовой мобилизации населения Грузии вокруг евроатлантического пути, закрепленного не только в ее конституции, но и в воле ее народа, оба из которых были преданы незаконным захватом власти поддерживаемой Россией олигархической партией «Грузинская мечта»», — говорится в заявлении.



Подписавшие заявление выражают свою поддержку грузинскому народу и президенту Саломе Зурабишвили, как единственному легитимному институту в Грузии, а также независимым СМИ и организациям гражданского общества.



В заявлении также звучит призыв к «Грузинской мечте» восстановить демократический порядок и вернуть страну на евроатлантический путь.



«Мы вновь призываем наши страны и Европейский союз отреагировать соответствующим образом, введя санкции в отношении ответственных лиц, включая Бидзину Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Вахтанга Гомелаури и Сулхана Тамазашвили», — говорится в заявлении.



«Друзья Грузии» также призывают отменить законы, ограничивающие свободу собраний.



Кроме того, западные партнеры Грузии призывают государства-члены ЕС ввести или сохранить санкции против ключевых фигур правящей партии «Грузинская мечта», включая почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, премьер-министра «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел «Грузинской мечты» Вахтанга Гомелаури и директора полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили.



Под вышеуказанным заявлением подписались:



Павел Фишер, член Сената Чехии; Радослав Фогиль, член Сейма Польши и заместитель председателя Комитета Сейма по иностранным делам; Михаэль Галер, Густав Гётберг, Бернард Гетта, Раса Юкнявичене, Рихардс Колс, Натали Луазо, Себастьян Тынккынен, Райнир ван Лансхот, Виола фон Крамон, Михал Ваврикиевич и Дайнюс Жалимас, все члены Европейского парламента (депутаты); Юкка Копра, член Парламента Финляндии; Марко Михкельсон и Эрик-Нийлес Кросс, члены Парламента Эстонии; Инара Мурниеце, член Парламента Латвии; Жигимантас Павиленис, член Парламента Литвы; Александр Мережко и Мария Мезенцева — Федоренко, депутаты украинского парламента, Мезенцева-Федоренко также является главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Евгения Кравчук, депутат украинского парламента и вице-президент ALDE; Фредерик Пети, депутат французского парламента по делам граждан, проживающих в Германии, Центральной Европе и на Балканах; Лия Куартапель, депутат итальянского парламента; Михаэль Рот, депутат немецкого парламента и председатель комитета по иностранным делам бундестага; Катарина Тольгфорс, депутат шведского парламента; Том Тугендхат, депутат британского парламента; Ян Келли, бывший посол США в ОБСЕ и бывший посол США в Грузии; Джеральд Кнаус, председатель-основатель Европейской инициативы стабильности; Дэвид Крамер, директор Президентского центра Джорджа Буша-младшего; Рэнди Шойнеманн, аналитик внешней политики и президент Orion Strategies LLC; и член палаты представителей Джо Уилсон, член Конгресса США и председатель Хельсинкской комиссии США.





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