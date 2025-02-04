

Британские санкции против Иванишвили – оппозиция уверена, что олигарх боится их больше всего

04.02.2025 20:53





Оппозиция утверждает, что Бидзина Иванишвили сильно обеспокоен возможными британскими санкциями, поскольку именно в Великобритании он якобы спрятал свои активы. Одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили заявила, что этот вопрос особенно чувствителен для самого Иванишвили и его окружения.



«Очень многие спрятали свои украденные и скрытые активы именно под юрисдикцией Великобритании. Поэтому для них особенно болезненной является позиция Лондона. Однако неизбежно, что режим, который не имеет легитимности в глазах грузинского народа и против которого люди протестуют уже более двух месяцев, а также не пользуется международной поддержкой, столкнётся с усилением санкционного давления», — заявила Нацвлишвили.



Аналогичной позиции придерживается и один из лидеров «Единого национального движения» Петре Цискаришвили. По его словам, международные санкции сильно беспокоят нелегитимную власть, что подтверждается событиями в Страсбурге, где «Грузинская мечта» отправила специальную делегацию в попытке спасти свою репутацию.



«Некоторые думают, что Бидзина Иванишвили и его режиму, этой самопровозглашённой власти, безразлично давление со стороны международных партнёров, санкции и изоляция. На самом деле, это не так. Достаточно посмотреть, как «Мечта» отправила свою сборную команду в ПАСЕ, в Страсбург, пытаясь спасти режим и получить хоть какую-то легитимность. Но в ответ они получили такой же красный карточку, какую им показал грузинский народ на проспекте Руставели. То же самое произошло и с их попытками наладить отношения с администрацией Трампа – все, что у них осталось, это дружба с Кимберли Лоу, но в международном контексте они полностью изолированы», — сказал Цискаришвили.



Леван Гогичашвили, член команды Гахария, объяснил, почему британские санкции станут особенно болезненными для Иванишвили и его окружения.



«Почему британские санкции страшнее для Бидзины Иванишвили? Потому что они коснутся не только его лично, но и его финансовой инфраструктуры, а также людей, связанных с ним экономически. Например, основные активы и репутационный капитал господина Рухадзе тесно связаны с Англией и Лондоном. В Англии же находятся активы Учи Мамцашвили. Это не так просто – создать какую-то организацию и быстро перевести туда деньги, на это уходит время из-за бюрократии. Поэтому они не успеют вывести активы», — пояснил Гогичашвили.



Великобритания получает всё больше призывов ввести санкции против Иванишвили. По последним данным, обращение с таким требованием, поданное Джеймсом Маккеллером, уже поддержали 25 британских политиков. Как только петиция наберёт большинство в Палате общин, она будет передана в исполнительные органы Великобритании.





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