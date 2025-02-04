

Зурабишвили: 8 демонстрантов, в том числе политические лидеры стоят перед уголовными обвинениями

04.02.2025 22:08





Восемь демонстрантов, в том числе политические лидеры – стоят перед уголовными обвинениями - это явная попытка заглушить критику и запугать общественность и оппозицию, - пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети и откликается на заявление МВД, согласно которому, обвинения в отношении 8 лиц из числа протестующих, задержанных на акции протеста возле торгового центра «Тбилиси Молл», изменены.



«2 февраля в Тбилиси был задержан 31 демонстрант. Теперь 8 - в том числе политические лидеры – перед уголовными обвинениями, так как административное нарушение превратилось в угрозу 4 лет тюрьмы. Это явная попытка заглушить критику и запугать общественность и оппозицию», - написала Зурабишвили.



Для справки, обвинения в отношении 8 лиц из числа протестующих, задержанных на акции протеста возле торгового центра «Тбилиси Молл» 2 февраля, изменены. Следствие теперь обвиняет их в совершении уголовного преступления, а конкретно - в попытке группового блокирования объекта стратегического или особого значения.



Как говорится в сообщении МВД, задержанным грозит до 4 лет лишения свободы.



По их заявлению, расследование уголовного дела продолжается с целью установления и привлечения к ответственности других лиц, участвовавших в блокировании дороги.





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