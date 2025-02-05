

Конгрессмен Джо Уилсон обсудил с евродепутатом Колсом Путина, Иран и Грузию

05.02.2025 10:38





По заявлению председателя Хельсинкской комиссии, конгрессмена Джо Уилсона, на встрече с депутатом Европейского парламента Ричардом Колсом, наряду с другими вопросами, они обсудили и вопрос Грузии.



Как пишет в социальной сети Х конгрессмен, в ходе встречи было рассмотрено, как можно помочь грузинскому народу добиться свободных и честных выборов.



«На встрече с Ричардом Колсом мы рассмотрели, что мы можем сделать, чтобы остановить виновника войны Путина, иранский режим и коммунистическую партию Китая и помочь грузинскому народу добиться свободных и честных выборов», - пишет Уилсон.





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