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Конгрессмен Джо Уилсон обсудил с евродепутатом Колсом Путина, Иран и Грузию
05.02.2025 10:38
По заявлению председателя Хельсинкской комиссии, конгрессмена Джо Уилсона, на встрече с депутатом Европейского парламента Ричардом Колсом, наряду с другими вопросами, они обсудили и вопрос Грузии.
Как пишет в социальной сети Х конгрессмен, в ходе встречи было рассмотрено, как можно помочь грузинскому народу добиться свободных и честных выборов.
«На встрече с Ричардом Колсом мы рассмотрели, что мы можем сделать, чтобы остановить виновника войны Путина, иранский режим и коммунистическую партию Китая и помочь грузинскому народу добиться свободных и честных выборов», - пишет Уилсон.
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