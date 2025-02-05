

Кобахидзе отправился с официальным визитом в Казахстан

05.02.2025 11:39





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Казахстан.В рамках официального визита, 5-6 февраля, у премьер-министра Грузии состоится встреча один на один с его казахским коллегой, а также встреча в расширенном формате. В президентском дворце Ираклия Кобахидзе примет президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев.



В Казахстан грузинский премьер отправился с делегацией, в состав которой входят: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр образования, науки и по делам молодежи Александр Цууладзе, министр спорта Шалва Гоголадзе и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.



Информацию распространяет Администрация правительства Грузии.







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