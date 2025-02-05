

Комитет по процедурным вопросам поддержал вопрос о прекращении депутатских полномочий 49 оппозиционеров

05.02.2025 11:42





Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел и поддержал прекращение депутатских полномочий 49 членов трех оппозиционных объединений.



Комитет направил соответствующее заключение в бюро, окончательное решение будет принято на пленарном заседании.



Согласно итоговому протоколу ЦИК, по итогам выборов 26 октября 2024 года «Сильная Грузия» получила 14 мандатов, у «Коалиции за перемены» — 19, а «Единство — Национальное движение» — 16 мандатов.



12 мандатов в парламенте имеет партия «Гахария для Грузии». Политическое объединение Георгия Гахария, подобно другим партиям, объявляет выборы 26 октября нелегитимными и не участвует в парламентской деятельности, однако они не писали заявление о прекращении полномочий.



Напомним, с требованием отозвать списки в ЦИК обратились коалиции «За перемены» , «Сильная Грузия» и «Единство — Национальное движение». В партии «Гахария за Грузию», которая также не признает парламент XI созыва легитимным, только на уровне заявлений подчеркнули, что не собираются работать в этом законодательном органе.





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