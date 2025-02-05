

Акубардия: Режиму надо противостоять намного разумнее, у нас есть свое видение

05.02.2025 13:54





Система стоит и говорит, что эта одна женщина [Мзия Амаглобели] должна быть наказана за то, что дала пощечину систему и защитила свою честь – это в очередной раз показывает нечеловеческое лицо режима, а конкретно, Иванишвили, который осмелился сделать то, что не осмелился сделать даже Аслан Абашидзе, который не смог задержать Мзию Амаглобели больше, чем на час,- указанное заявление в эфире телепрограммы „Дневной ньюсрум“ телеканала „Палитраньюс“ сделала один из лидеров партии „Гахария для Грузии“ Теона Акубардия.



По ее словам, Мзия Амаглобели является „символом противостояния и защиты чести“.



„Свободу Мзии Амаглобели! Начну с этих слов. Если мы говорим о государстве, то это ведь не государство. Это Иванишвили и его партия. Государства у нас нет. Единственное, как оно называется, это режим Иванишвили и нечеловеческое лицо невидимого диктатора. Она защитила свою честь, когда Дгебуадзе сделал то, что сделал, - плюнул, обругал, а сейчас система стоит и говорит, что эта одна женщина [Мзия Амаглобели] должна быть наказана за то, что дала пощечину систему и защитила свою честь – это в очередной раз показывает нечеловеческое лицо режима, а конкретно, Иванишвили, который осмелился сделать то, что не осмелился сделать даже Аслан Абашидзе, который не смог задержать Мзию Амаглобели больше, чем на час. Поэтому, сегодня Мзия является символом противостояния и защиты чести. Та поддержка, которая есть, в том числе у Мзии, не только внутри страны, но и за ее пределами, в очередной раз показывает солидарность и кровавое, нечеловеческое лицо Иванишвили, который готов раздавить всех кто идет против него“,- заявила Акубардия.



По ее словам, единство оппозиции является очень важным, однако отметила, что указанное единство не мешает партии „Гахария для Грузии“ иметь свое конкретное видение „выхода из кризиса“.



„Сейчас мы находимся во второй фазе кризиса, где победа на стороне грузинского народа. Легитимация режима не признана, со стороны Запада разорваны все отношения, введены санкции против значительной части режима. Поэтому, сейчас в этой фазе важно продолжать сопротивление и разумное противостояние тем шагам, которые предпринимает и предпримет Иванишвили. Команда Гахария не мешает [единству оппозиции]. У нас есть различия с политическими партиями, и это не новость, например, особенно, когда мы говорим о „Национальном движении“.У нас есть свое конкретное видение по выходу из этого кризиса, несмотря на то, что в требованиях мы едины. Мы проводим активную работу на внешней арене, и здесь различий нет, так же, когда говорим о защите интересов страны, но то, что наша тактика, как и риторика в отношении цели, вокруг которой, вот уже, более двух месяцев проходит протест, отличаются, то же не новость. Сегодня важно проанализировать те процессы, которые осуществляются, и разумно противостоять им для того, чтобы добиться общей цели“, - заявила Акубардия.





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