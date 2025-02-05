

Репрессии против свободы слова – АМЮГ об отстранении телеведущего ОВГ

05.02.2025 13:57





Отстранение от исполнения обязанностей телеведущего Общественного вещателя Грузии (ОВГ) Васила Иванова-Чиковани – «репрессии против свободы слова и объективной журналистики», заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).



«Это дело является продолжающимся процессом подавления свободы слова и объективной журналистики, которое нарушает не только права журналистов, но и право общественности на получение объективной информации от органа, независимость которого признана Конституцией», — говорится в заявлении НПО.



По утверждениям организации, предпринятые в отношении журналиста шаги напрямую связаны с его публичной позицией, которую он занял в знак солидарности с задержанной основательницей информационных изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзией Амаглобели.



«Он также публично говорит о текущих процессах в Общественном вещателе, включая вопрос предоставления эфира общественности. Мы считаем, что принятые против него меры направлены против его независимости как журналиста», — считают в АМЮГ.



Отметим, 30 января 2025 года ведущий «Моамбе» Васил Иванов-Чиковани рассказал о проблемах редакционной независимости канала на заседании попечительского совета ОВГ. Он заявил, что директор ОВГ Васил Маглаперидзе оказывает влияние на редакционную независимость.





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