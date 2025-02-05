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Хазарадзе: Глубоководный порт Анаклиа, который имеет незаменимую ценность для благополучия и безопасности Грузии
05.02.2025 14:07
США должны осуществить давление на нелегитимный, проиранский, прокитайский режим „Грузинской мечты“ для того, чтобы защитить свои жизненно необходимые экономические и геополитические интересы и в Черноморском регионе, - об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет лидер „Сильной Грузии“ Мамука Хазарадзе.
По его словам, случай с Панамой ясно показывает, каким успешным может быть давление новой администрации Трампа с точки зрения защиты национальных интересов США.
„Я полностью согласен с конгрессменом Уилсоном в том, что Грузия является основным транзитным путем для транспортировки критически важных минералов и редких металлов из Центральной Азии, и нельзя допускать господства Китая, России и Ирана на этом пути, как это происходит в условиях самозваного режима Иванишвили.
Глубоководный порт Анаклиа, который имеет незаменимую ценность для благополучия и безопасности Грузии, будет критически важной частью для среднего коридора и регионального соединения.
К сожалению, Иванишвили приостановил проект с американскими инвестициями и передал его коррумпированной и находящейся под санкциями компании, находящейся под контролем Коммунистической партии Китая, что несет в себе угрозы как интересам Грузии, так и США.
Случай с Панамой ясно показывает, каким успешным может быть давление новой администрации Трампа с точки зрения защиты национальных интересов США.
Как и в случае с Панамой, США должны осуществить давление на нелегитимный, проиранский, прокитайский режим „Грузинской мечты“ для того, чтобы защитить свои жизненно необходимые экономические и геополитические интересы и в Черноморском регионе“, -пишет Хазарадзе.
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