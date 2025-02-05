

Мзия Амаглобели потребовала ее возвращения из клиники в пенитенциарное учреждение

05.02.2025 14:09





Об этом сообщила Ассоциация молодых юристов, после того, как адвокат организации посетил Мзию Амаглобели в клинике "Вивамед".



Издатель независимых изданий Batumelebi/Netgazeti накануне была госпитализирована на 24-й день голодовки в предварительном заключении. Врачи заявили о том, голодовка уже привела к "изменениям в анализах".



В "Вивамед" говорят, что сегодня будут проведены дополнительные тесты, после чего будет принято решение.



По словам адвоката, в настоящий момент состояние Мзия Амаглобели стабильно, "насколько это возможно в такой ситуации".



"Мы просили ее остановиться, но мы должны уважать ее решение. Она заявляет, что продолжает голодовку в поддержку всех политзаключенных. Но она просит всех, кто голодает в знак солидарности, прекратить акцию", - сказал адвокат Джуба Катамадзе.



По его словам, "циничные заявления партии власти только укрепляют дух и настрой Мзии".



▪️ На данный момент в акции голодовки с требованием освобождения политзаключенных также участвуют:

➖Батумский активист Темур Катамадзе, в заключении - 20 дней;

➖Тбилисский активист Исако Девизе, в заключении - 5 дней.

➖актёр и бывший худрук Дманисского гостеатра Лаша Чхвимиани, перед зданием мэрии Дманиси - 7 дней. О том, что присоединяется к голодовке, заявила и его мать.



▪️В правящей партии заявляют, что "голодовка не подвиг, а шантаж", который никак не повлияет на решения "Грузинской мечты".



"Мы не пойдем на шантаж. Не надо представлять ситуацию так, будто Мзиа совершает великий подвиг. Пусть она начнет есть, тогда все закончится. Освобождение человека в результате голодовки в любом случае нанесет большой вред государству», — заявил исполнительный секретарь ГМ Мамука Мдинарадзе.



* Амаглобели находится в предварительном заключении после того, как дала пощечину начальнику полиции Батуми, который, по ее словам, оскорблял ее во время акции протеста. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.



В Тбилиси и других городах Грузии более трех недель ежедневно проходят акции солидарности с Мзией Амаглобели. Заявления с выражением крайней обеспокоенности сделали международные организации

@NGnewsgeorgia





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