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Йозвиак: Европарламент проголосует по резолюции по Грузии
05.02.2025 14:24
Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что 13 февраля Европарламент проголосует по резолюции по Грузии.
Однако вопрос Грузии не стоит в повестке заседания глав МИД стран-членов ЕС, которое состоится 24 февраля.
«Резолюция Европейского парламента по Грузии будет вынесена на голосование 13 февраля. Главное, на что следует обратить внимание, — как палата будет называть Кавелашвили.
Однако Грузия не входит в первоначальную повестку дня министров иностранных дел ЕС, которые встретятся 24 февраля», — говорится в твите.
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