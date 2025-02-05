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Йозвиак: Европарламент проголосует по резолюции по Грузии


05.02.2025   14:24


Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что 13 февраля Европарламент проголосует по резолюции по Грузии.

Однако вопрос Грузии не стоит в повестке заседания глав МИД стран-членов ЕС, которое состоится 24 февраля.

«Резолюция Европейского парламента по Грузии будет вынесена на голосование 13 февраля. Главное, на что следует обратить внимание, — как палата будет называть Кавелашвили.

Однако Грузия не входит в первоначальную повестку дня министров иностранных дел ЕС, которые встретятся 24 февраля», — говорится в твите.


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