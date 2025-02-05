

Закон о вождении в нетрезвом виде ужесточается

05.02.2025 15:05





Парламент Грузии 11-го созыва инициировал плановые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые законодательный орган рассмотрит в ускоренном порядке.



Согласно законопроекту, планируется ужесточить ряд уголовных санкций. Помимо прочего, изменение касается и вопроса вождения в состоянии алкогольного опьянения.



Согласно законопроекту, ужесточается подход к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хотя штраф и административное заключение, применяемые за данный вид преступления в соответствии с действующим законодательством, остаются неизменными, срок лишения водительских прав увеличивается.



В частности, согласно планируемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, если водитель был оштрафован за определенные 3 вида административных правонарушений, лишен водительских прав и в течение срока действия данного наказания повторно зафиксировано такое же нарушение, срок лишения водительских прав будет продлен еще на 1 год.



Данная поправка будет распространяться на следующие 3 вида правонарушений, а именно на действия, предусмотренные частями 1, 2 и 7 статьи 116 Кодекса об административных правонарушениях.



Часть 1 статьи 116 Кодекса гласит: Управление транспортным средством в состоянии опьянения, если содержание этанола в крови водителя составляет более 0,3 промилле и не превышает 0,7 промилле, — влечет лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.



Часть 2 статьи 116 Кодекса предусматривает: Управление транспортным средством в состоянии опьянения, если содержание этанола в крови водителя составляет более 0,7 промилле, или уклонение от прохождения в порядке, установленном законодательством Грузии, освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при управлении транспортным средством - влечет приостановление права управления транспортным средством сроком на 1 год.



Часть 7 статьи 116 Кодекса гласит: «Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи, сопряженное с причинением незначительного ущерба транспортному средству, грузу, дороге, дорожным или иным сооружениям, иному имуществу или здоровью человека, — влечет наложение штрафа на водителя в размере 2000 лари с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года».



Соответственно, в случае одобрения законопроекта, если лицо было привлечено к какой-либо из трех перечисленных выше административных санкций и в течение этого периода вновь совершит любое из этих трех нарушений, срок лишения водительских прав будет продлен еще на 1 год.



Кроме того, согласно планируемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, расширен перечень правонарушений, которые будут считаться более тяжким деянием — причинение незначительного ущерба транспортному средству, грузу, дороге, дорожному или иному сооружению, иному имуществу или здоровью человека.



Например, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если содержание этанола в крови водителя составляет более 0,3 промилле и не превышает 0,7 промилле, либо содержание этанола превышает 0,7 промилле, либо водитель уклоняется от прохождения теста на алкогольное опьянение и такие действия приводят к незначительному повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожного или иного сооружения, иного имущества или здоровья человека, влечет за собой:



- штрафование водителя в размере 3000 лари и административный арест на срок от 10 до 15 суток, если водитель не имеет права управлять транспортным средством;



- Водителю будет назначен штраф в размере 3000 лари, административный арест на срок от 10 до 15 суток, а лишение права управления транспортным средством будет продлено на 3 года, если у водителя имеется приостановленное право управления транспортным средством.





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